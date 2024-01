Timothée Chalamet e Kylie Jenner innamorati ai Golden Globes 2024: il bacio diventa virale (e fa impazzire i fan)

Le voci sul loro amore si rincorrevano da mesi. Ma Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno scelto la notte dei Golden Globes 2024 per il debutto ufficiale. E qui sono apparsi più innamorati che mai.

L'attore, candidato per Wonka, protagonista di una versione più giovane dell'amato personaggio di Roald Dahl, Willy Wonka, sul red carpet ha sfilato da solo, scegliendo così di non mostrare subito la nuova relazione a favore di flash. La sorella Kardashian-Jenner l'ha raggiunto poco dopo, direttamente dal backstage, e insieme i due hanno preso posto in sala. A quel punto, inutile nascondere gli sguardi d'intesa e stare lontani l'uno dall'altra. Timothée Chalamet e Kylie Jenner nel bel mezzo della cerimonia, tra un premiato e l'altro, si sono lasciati andare anche a un bacio, diventato virale in un paio di secondi.