Golden Globes 2024, la reunion di Suits (senza Meghan Markle). La frecciatina dei colleghi: «Non avevamo il suo numero»

Premi inaspettati, qualche delusione, look iconici, coppie innamorate, mamme e figli insieme sul red carpet. Ecco i momenti imperdibili dei Golden Globes 2024.

La reunion di Suits (senza Meghan Markle)

C'erano tutti, tranne lei: Meghan Markle. I protagonisti di Suits, diventato a sorpresa un successo di Netflix dopo essere approdato sulla piattaforma la scorsa estate, hanno sfilato sul red carpet: da Gina Torres a Sarah Rafferty, Gabriel Macht e Patrick J. Adams. Mancava solo la Duchessa di Sussex Meghan Markle. Il motivo della sua assenza? «Non abbiamo il suo numero», ha detto Torres a Variety sul tappeto rosso, «Non ce l'abbiamo, quindi... ci vedrà qui».

Selena Gomez come Marilyn Monroe

Un'improvvisa folata di vento ha minacciato di far cadere il suo abito rosso ciliegia, ma la star ha gestito l'imprevisto come una professionista.

Charles Melton con la mamma

L'amore trionfa in questo Golden Globe.

Non solo quello tra Timothèe Chalamet e Kylie Jenner, ormai coppia ufficiale. Sul red carpet sfilano anche mamme e figli. Charles Melton, ad esempio, candidato come miglior attore non protagonista per May December, ha deciso di farsi accompagnare dalla madre che dice: «Sono fierissima di lui». Adorabili.

Il figlio di Reese Witherspoon

Se è vero che la mela non cade mai lontano dall'albero, per Deacon Reese Phillippe, figlio di Reese Witherspoon e Ryan Phillippe, il futuro nello star system hollywoodiano sembra assicurato. Deacon, 20 anni, che ha debuttato nella terza stagione della serie TV Netflix Non ho mai…, si è presentato ai Golden Globes accanto alla mamma. «Questo è il mio primo Golden Globes e la mia prima premiazione», ha dichiarato. Chissà che non sia il primo di una lunga serie.

Kieran Culkin, il fratello di "Mamma ho perso l'aereo"

Tra i momenti clou della serata, c'è stato il discorso di Kieran Culkin (fratello di Macauley Culkin, l'attore di "Mamma ho perso l'aereo"), che ha vinto il suo primo Golden Globes. L'attore ha raccontato un aneddoto sulla sua prima nomination, arrivata 20 anni fa per il film "Igby Goes Down". Ma, ha detto, dopo che quel momento è passato, non avrebbe mai pensato che si sarebbe ritrovato di nuovo nella stessa stanza. Rivolgendosi al pubblico, ha poi scherzato con l'attore Pedro Pascal, candidato nella sua stessa categoria, ma battuto proprio da Culkin. «Succhialo, Pedro!», ha detto l'attore di Succession, mentre le telecamere inquadravano Pedro Pascal, che ha finto di piangere.