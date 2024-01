Golden Globes, Kieran Culkin vince il premio e sbeffeggia Pascal (battuto): «Suc***alo, Pedro»

Golden Globes, Oppenheimer vince il miglior film battendo Barbie. Sul fronte televisivo, Succession di Hbo ha portato a casa trofei per la miglior serie drammatica, il miglior attore (Kieran Culkin), la migliore attrice (Sarah Snook) e il miglior attore non protagonista (Matthew Macfadyen). I Globes hanno inaugurato la stagione dei premi di Hollywood con una serata caotica il cui conduttore, il comico Jo Koy scelto all'ultimo momento, non è riuscito ad agganciare il pubblico a partire dal noioso monologo iniziale.

Tra i momenti clou della serata, c'è stato il discorso di Kieran Culkin (fratello di Macauley Culkin), che ha vinto il suo primo Golden Globes. L'attore ha raccontato un aneddoto sulla sua prima nomination, arrivata 20 anni fa per il film «Igby Goes Down». Ma, ha detto, dopo che quel momento è passato, non avrebbe mai pensato che si sarebbe ritrovato di nuovo nella stessa stanza. Rivolgendosi al pubblico, ha poi scherzato con l'attore Pedro Pascal, candidato nella sua stessa categoria, ma battuto proprio da Culkin. «Succhialo, Pedro!», ha detto l'attore di Succession, mentre le telecamere inquadravano Pedro Pascal, che ha finto di piangere.