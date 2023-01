Pamela Anderson irriconoscibile, i fan: «Non è più la bomba sexy di una volta»

Pamela Anderson è pronta a raccontarsi a tuttotondo nel suo nuovo documentario Netflix intitolato "Pamela, A Love Story". La serie sarà disponibile dal 31 gennaio e la bomba sexy degli anni '90 racconterà senza filtri la propria vita: il primo matrimonio con il musicista Tommy Lee, il famigerato sex tape che la coinvolse in moltissimi scandali e infine la sua persona, senza maschere o artifici.

La storia di Pamela Anderson

Netflix ha reso nota la data in cui uscirà la nuova docuserie di Pamela Anderson. Inoltre, la piattaforma delle serie tv ha anche pubblicato il trailer del documentario che mostra la attrice com'è adesso e come era ai tempi di tutti gli scandali che l'hanno travolta. Pamela torna a parlare del filmato sexy che distrusse la sua vita privata: «Quando ho capito che quel video aveva cominciato a circolare di nuovo, mi sono sentita male».

Pamela Anderson è forse stata l'attrice più sexy degli anni '90 e 2000, i fan di tutto il mondo la ricordano con l'iconico costume rosso di Baywatch. Ora, che l'attrice ha spento 55 candeline, il suo corpo è un po' cambiato ma il suo carisma rimane comunque anche se per i fan non è più così sexy come prima.