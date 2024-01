Valentina Ferragni in vacanza, lo scandalo pandoro della sorella Chiara la segue alle Seychelles. La battuta al veleno: «Ne hai mangiati parecchi vedo...»

Lo scandalo dei pandori non ha risparmiato proprio nessuno in casa Ferragni, infatti, nonostante la protagonista della vicenda sia stata Chiara Ferragni, anche tutti gli altri membri della famiglia ne hanno risentito. Chi più, chi meno e, così, è successo anche a Valentina Ferragni che, in questo momento, si trova alle Seychelles, Africa, insieme al fidanzato Matteo Napoletano e ad alcuni amici. L'influencer è stata presa di mira per il suo fisico.

Valentina Ferragni, in più interviste, ha dichiarato che, spesso sui social, è stata presa di mira a causa del suo aspetto fisico: «Non so perché il mio corpo dia così tanto fastidio: mi hanno criticato tutto, dai piedi al viso», aveva affermato. L'influencer, comunque, ha sempre ribadito che lei sta bene con se stessa e che le critiche non la toccano. Sotto i suoi ultimi post, tuttavia, gli hater si sono scatenati perché, oltre al bodyshaming hanno aggiunto tantissimi riferimenti allo scandalo dei pandori legato a Chiara Ferragni. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Questo costume ti sta malissimo, ne hai mangiati parecchi di pandori, vedo...», «Ecco il risultato dei pandori della sorella» oppure ancora «Ostenta pure vedere le tue vacanze comprate con i soldi dei pandori dell'imprenditrice». Ovviamente, Valentina non ha risposto a nessuno dei commenti comparsi sotto al suo post e, nonostante tutto l'odio social, lei continua a godersi le sue vacanze al caldo.

Chiara Ferragni ha espresso il suo apprezzamento alle foto di Valentina Ferragni, lasciandole un cuoricino rosso. L'influencer è tornata sui social dopo diversi giorni di silenzio ma anche questo commento non è stato molto gradito: «Quanta timidezza, eravamo abituati ai fuochi d'artificio», «Guarda che anche chi si pente può comunque esprimersi con due parole» oppure «Questo atteggiamento da agnellino mi crea ancora più fastidio».