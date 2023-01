Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino e stilista dell'anno, ​tra i presepi napoletani

La prima storia su Instagram un paio di giorni fa. Sorridente con gli amici, la moglie Simona Caggia e come sfondo musicale “Napule è” di Pino Daniele.

Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della Maison Valentino, nominato stilista dell'anno ai Fashion Awards 2022, ha trascorso qualche giorno in città come uno dei tanti turisti.

Ha scelto un hotel con vista Vesuvio e poi tutti i due, o forse tre giorni trascorsi a Napoli ha girato per la città, per i vicoli, nei luoghi simbolo. Affascinato dall'atmosfera (oltre che dal clima) che si respira in questi giorni di festa. Una tappa, con degli amici anche a San Gregorio Armeno. Ha visitato diverse botteghe e si è fermato poi da Genny Di Virgilio.

Beh la statuina di Pierpaolo Piccioli, Di Virgilio, ancora non l'ha fatta chissà magari in seguito ma il direttore creativo di Valentino che nel 2022 ha lanciato il Pink PP con una collezione monocolore andata a ruba, si è soffermato sui dettagli dei pastori. I colori, gli abiti, la pittura. Attento ad ogni dettaglio. Ha avuto sì una statua in regalo da Di Virgilio uno “sciò sciò” sussurrando «Io ci credo».