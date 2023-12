Alessandro Basciano e la tenera dedica a Celine: «Mi manchi»

Alessandro Basciano, dopo la rottura con Sophie Codegoni, con la quale a maggio ha accolto la figlia Celine Blue, sembra aver trovato un periodo di pace. L'ex gieffino ha ripreso a pieno la sua routine quotidiana e nei giorni scorsi è riuscivo ad incontrare anche la sua piccola Celine. Ciononostante, la storia della rottura con Sophie continua a catalizzare l'attenzione dei fan della coppia. Ma nonostante le interviste di entrambi a Verissimo, i due ex gieffini sembrano aver trovato un punto d'incontro: il bene della figlia Celine deve essere sempre al primo posto. Tuttavia, nelle ultime ore Alessandro Basciano ha pubblicato una foto di Celine nelle sue Instagram stories. «Mi manchi», ha scritto l'ex gieffino a corredo della foto Instagram.

Alessandro Basciano e la lettera dell'avvocato

Nelle settimane scorse Alessandro Basciano ha pubblicato nelle sue Instagram stories la lettera dell'avvocato.

In sostanza, il legale del gieffino sottolineava come per il suo assistito vedere la figlia fosse difficile, perché Sophie Codegoni, senza preavviso e senza giustificazione, non si è presentata all’incontro per decidere sul mantenimento ed altre questioni sulla figlia Celine Blu. Tuttavia, nei giorni scorsi Alessandro è riuscito a rivedere sua figlia solo poche volte dalla rottura. A tale proposito, con l'ultimo messaggio che il gieffino ha pubblicato nelle sue Instagram stories, i fan si domandano: «Perché?».

Un mistero che non è stato ancora svelato ma che con il giusto tempo verrà fuori.