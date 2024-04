Antonella Clerici: «Mia figlia Maelle non è stata bene nel weekend. In ospedale mi sono stati vicini»

Maelle, la figlia di Antonella Clerici e Eddy Martens (ex compagno della conduttrice), «non è stata bene». Lo ha rivelato la stessa conduttrice durante la diretta di lunedì 15 aprile a È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici ha così spiegato ai suoi telespettatori i problemi di salute che sua figlia ha dovuto affrontare in questi giorni. La 15enne, che attualmente frequenta il liceo Classico, ha avuto dolori addominali causati dall'infiammazione dell'intestino tenue.

La preoccupazione di Antonella Clerici per Maelle

«Ho fatto un patto con voi, io vi racconto sempre tutto quindi vi devo raccontare che ho avuto un weekend abbastanza friccicarello, a parte le drammatiche notizie che arrivano dal mondo e che naturalmente preoccupano tutti noi – ha sottolineato Antonella Clerici in diretta a È sempre mezzogiorno –. Naturalmente poi c'è stata anche la blind di The Voice Generations.

Grazie per l'affetto con cui davvero ci avete seguito in così tanti in questo progetto. Nel frattempo ho avuto la mia bambina che non è stata bene, anzi, ringrazio il Gaslini di Genova per l'empatia e la cura che hanno dei bambini».

Le difficoltà affrontate

«Mi sono stati vicini perché lavorando è stato tutto complicato, anzi è stato tutto un po' complicato – ha continuato Clerici –. Però insomma tutto è bene ciò che finisce bene. Quindi vi ho raccontato come è stato il mio weekend, se oggi farò qualche errore sapete che deriva un po' dalla settimana che ho avuto», ha detto la conduttrice.