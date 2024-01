Autista mostra la busta paga sui social e il video diventa virale: ecco quanto guadagna

Con l'aumentare dello shopping online e della compravendita tramite siti internet, anche la mole di lavoro dei corrieri è schizzato alle stelle, così da poter garantire un servizio rapido ed efficace a tutti i consumatori. Ma sarà aumentata anche la loro busta paga?

È quello che Skyler Stutzman, autista Ups (United Parcel Service) dell'Oregon (Stati Uniti) ha mostrato in un video pubblicato sui social a ottobre, diventato virale raggiungendo quasi 12 milioni di visualizzazioni.

Nel video pubblicato su TikTok, l'autista ha mostrato la sua ultima busta paga, pari a 2.004 dollari per una settimana di lavoro, tasse escluse. Calcolando le detrazioni fiscali, il corriere ha portato a casa circa 1.300 dollari per 42 ore di lavoro.

Ciò significa che il corriere viene pagato 44,26 dollari l'ora.

Cifre che hanno stupito molti degli utenti che hanno visto il video. Tra i commenti più esilaranti, si legge qualcuno più invidioso: «Non posso credere che un autista UPS guadagni più di me dopo che lavoro da 20 anni nello stesso settore. E sono anche laureato».

Il sindacato Teamsters ha raggiunto un accordo con UPS, assicurando agli autisti un pacchetto retributivo pari a 170.000 dollari entro la fine del contratto quinquennale. Nonostante linvidia di molti lavoratori per l'aumento in busta paga, Stutzman ha spiegato «che gli ci sono voluti 10 anni per diventare un autista di consegne UPS a tempo pieno. Prima ha lavorato in magazzino per quasi sei anni.