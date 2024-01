Belen, promemoria di mezzanotte: «Ti giuro di amarti ogni giorno della mia vita»

Belen Rodriguez ama condividere pensieri ed emozioni con i suoi follower che, a loro volta, apprezzano molto questa nuova versione della showgirl argentina: amante della vita, dell'amore, dell'arte e della poesia.

Infatti, molto spesso nelle sue storie Instagram, Belen posta frasi, dediche e pensieri che per lei hanno un significato speciale e, così, è successo anche nelle ore scorse.

Belen Rodriguez ha pubblicato alcune storie Instagram in cui dedica a se stessa dolci parole. Un pensiero in particolare ha attirato l'attenzione dei suoi follower: la dedica era per la sua persona e non per il fidanzato Elio Lorenzoni di cui, comunque, è molto innamorata.

La showgirl ha postato una frase che recitava: «Ti giuro di perdonarti, prendermi cura di te, benedirti, aiutarti e amarti ogni giorno della mia vita. (Ripeterselo davanti allo specchio ogni giorno».

Effettivamente, Belen ha dichiarato (anche durante la sua intervista a Domenica In) che dopo il periodo buio in cui ha conosciuto la depressione, ora, ha deciso di volersi bene, sopra ogni cosa e di amarsi sempre, nonostante tutto.

Inoltre, Belen Rodriguez starebbe sperimentando un'altra forma d'arte: la poesia. Nei giorni scorsi, la showgirl argentina ha pubblicato due suoi scritti che sono molto piaciuti ai suoi fan. Il primo trattava del maschilismo nella società odierna mentre il secondo era una dedica alla luna che, in tanti, hanno pensato fosse una metafora per esprimere tutto l'amore verso la sua bambina Luna Marì.