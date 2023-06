Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli perché si sono lasciati? «Nessun amante di mezzo»: i motivi della separazione

Non c'è nessun tradimento di mezzo, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati perchè momostante «il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati». A dare la notizia sono proprio loro dalle pagine di Vanity Fair. I rumors circolavano già da qualche tempo in rete, ma Sonia e Paolo li hanno prontamente smentiti tutti. Volevano essere loro a dare la notizia, «ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli» Tuona Bonolis.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati, l'annuncio ufficiale: «Ci siamo separati, ma siamo più uniti che mai»

Bonolis-Bruganelli, perché si sono lasciati?

Dopo 25 anni d'amore e tre figli (Silvia, 20 anni, nata con una grave cardiopatia; Davide, 18; Adele, 14 inoltre Bonolis è papà anche di Stefano e Martina, nati dal precedente matrimonio con Diane Zoeller), si sono trovati a non provare più le stesse cose. «Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i figli, il divorzio, il lavoro insieme e le case separate: la loro storia d'amore durata 25 anni

L'annuncio

Ma sono due genitori, e nonostante per Paolo non sia stato facile accettarlo, continuano a vivere uniti nei sentimenti. «Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati». Per la Bruganelli è stato difficile rimanere in dinamiche di coppia, soprattutto dopo la morte del padre spiega, il sentiento che provava per Paolo è diventato amicizia così le divergenze che una volta era la forza della coppia sono diventate limiti. lui romantico, lei schietta e cinica.

Si sono uniti nella vita sentimentale e anche nel lavoro e anche questo non cambierà, anche se Bonolis ha annuciato che dopo 44 anni di carriera è pronto ad appendere il microfono al chiodo. Ora il matrimonio è finito, ma non l'affetto e già giurano che non litigheranno mai per borse e Rolex.