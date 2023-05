Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Miami, rischiano grosso in aeroporto. Poi la sorpresa: i regali di Natale

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono concessi alcuni giorni di relax a Miami, negli Stati Uniti e tra una storia e l’altra hanno raccontato ai loro follower com’è andata la loro vacanza. In uno degli ultimi video che l’influencer ha postato sul proprio profilo, ha filmato la folle corsa in aeroporto per non rischiare di perdere il volo per ritornare in Italia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono molto attivi sui propri profili social e, infatti, condividono tutto anche le proprie “disavventure”.

La coppia, che dopo la piccola crisi sembra essere più unita che mai, si trovava in aeroporto dove stava rischiando di perdere il volo per l’Italia. L’influencer ha registrato il tutto mentre correva verso il gate insieme al compagno: «Ragazzi eravamo anche arrivati due ore in anticipo, siamo proprio due idioti. Io non ho più fiato a forza di correre. Volevamo una scusa per rimanere qui».

Giulia ha, poi, pubblicato un selfie insieme a Pierpaolo in cui scrive: «Ce l’abbiamo fatta! Ma lasciamo il nostro cuore lì a Miami. Che dire, stupenda davvero, dovete visitarla almeno una volta nella vita e scoprire il suo super vibe contagiato sicuramente dalla forte presenza di latino-americani».

Infine, in una delle ultime storie che Giulia Salemi ha postato, riprende Pierpaolo Pretelli che propone alcuni gadget e souvenir come possibili regali per il prossimo Natale. I due hanno fatto scalo a Londra e, infatti, Pierpaolo tiene in mano una campanella e una tazza con la figura di Re Carlo III.