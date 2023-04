Paolo Bonolis, a Felicissima Sera la battuta hot: «Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono diventate amiche perché facevamo le cose a tre»

Paolo Bonolis è stato ospite speciale nell'ultima puntata di Felicissima Sera, lo show condotto dal duo comico Pio e Amedeo, andata in onda ieri 7 aprile. Il conduttore di Canale 5 è stato intervistato dai due comici con domande parecchio incalzati, alle quali Bonolis ha saputo rispondere, come al suo solito, a tono.

Tra le dichiarazioni, una in particolare non è passata inosservata ai telespettatori e fa riferimento al suo rapporto con la moglie Sonia Bruganelli. Cosa ha detto? Scopriamolo insieme.

Dopo il tam tam degli ultimi mesi su Bonolis e la Bruganelli, pare che i due abbiano preso la decisione di vivere in due casa separate. Felicissima Sera è stata un'ottima opportunità per chiedere al conduttore la conferma di ciò. «Davvero vivete in due case separate?», hanno chiesto i due comici. E Bonolis ha spiegato: «Sì, stiamo allargando la casa in modo che ognuno abbia il suo spazio. Infatti dormiremo separati, altrimenti perché lo staremmo facendo?».

Poi, Pio e Amedeo hanno mostrato a Bonolis alcune foto del suo passato. Tra queste è spuntata Laura Freddi, con la quale il conduttore di Avanti Un Altro ha avuto una storia d'amore. Laura Freddi, inoltre, lo scorso anno ha ricoperto lo stesso ruolo di Sonia Bruganelli al Gf Vip come opinionista. Ricordando ciò, il duo comico ha chiesto a Bonolis: «Come hanno fatto a diventare amiche?». Il condutture replica e lascia tutti di stucco: «Perché facevamo le cose a tre». Una battuta in stile Bonolis, che ha fatto sorridere il pubblico a casa.