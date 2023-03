Brendan Fraser, la dieta drastica: così l'attore premio Oscar è ingrassato 136 chili per The Whale

Brendan Fraser è Charlie in ‘The Whale’, un film che racconta la vita di un insegnante morbosamente obeso, in cui l’attore ha dovuto affrontare grandi sacrifici fisici per arrivare a pesare 136 chili. Il film è diventato Il capolavoro di Fraser che ha vinto la l'Oscar 2023 come miglior attore. «The Whale è il lavoro fisicamente più impegnativo che abbia mai fatto» ha dichiarato l’attore. «Mi sono sentito eccitato. Ho pensato: sarà una bella sfida», ha detto Brendan prima di intraprendere questa avventura cinematografica. Per arrivare al peso di Charlie, Brendan ha dovuto seguire una dieta completamente composta da grandi quantità di carboidrati e tonnellate di cibo. Ma non è la prima volta che Fraser è letteralmente coinvolto nel corpo e nell’anima per una produzione.

Oscar 2023, Brendan Fraser miglior attore: la dieta che gli fece perdere la memoria e le molestie sessuali, chi è l'ex star degli anni '90

Negli anni '90 il dimagrimento e la depressione

Nel 1997 in “George of the Jungle”, per raggiungere un fisico perfetto l'attore dovette seguire una dieta molto rigida che finì per incidere anche sulla sua salute. «Stavo tornando a casa dal lavoro e mi sono fermato a mangiare un boccone. Ero affamato di carboidrati. Avevo bisogno di contanti e sono andato al bancomat, ma non riuscivo a ricordare il mio codice PIN perché il mio cervello stava fallendo. Quella sera non ho cenato», ha detto l’attore. Per interpretare quel personaggio l’attore seguì infatti una dieta ferrea estremamente squilibrata in termini nutritivi con il risultato, come ha raccontato in una intervista a Variety, di frequenti perdite di memoria. Interpretare la Mummia, altra pellicola che lo rese celebre, gli procurò poi ulteriori problemi fisici alle ginocchia, alla schiena, perfino alle corde vocali. Sette le operazioni chirurgiche, tante le medicine, e un ingrassamento improvviso che lo fece sprofondare in depressione.



Come è ingrassato per The Whale

L’impatto che ebbe nella sua vita privata fu devastante: nel 2007 divorziò dall’attrice Afton Smith, con cui ebbe tre figli. Poi all’inizio degli anni dieci uscì proprio dai radar hollywoodiani. Anche se riuscì ad interpretare piccoli parti, tra il 2012 e il 2018 Fraser scomparve nel nulla, fino a quando eccolo riapparire con oltre 200 chili di peso nella parte di un professore omosessuale autoisolatosi nella propria casa in The Whale di Darren Aronofsky. Per creare Charlie, l'attore ha guadagnato naturalmente circa 30 chili. Brendan Fraser, è alto 1,91 me doveva pesare più di 230 chili per interpretare il protagonista.

La tuta prostetica



Per raggiungere questo obiettivo, oltre al suo coinvolgimento e al suo aumento di peso, hanno utilizzato una tuta realizzata con una protesi che gli ha fatto guadagnare fino a 130 kg.

«Il pezzo del busto era come una camicia di forza, con le maniche aerografate a mano per sembrare identiche alla pelle umana. Anche i capelli sono stati inseriti a mano», ha detto Fraser. Un completo che pesava fino a 140 chili e costringeva l'attore a "imparare a muoversi in modo diverso", ha avuto la consulenza dell'OAC, l'Obesity Action Coalition per interpretare il ruolo. «Ho sviluppato muscoli che non sapevo di avere. Mi sentivo stordito alla fine della giornata quando la protesi è stata rimossa a causa di una sensazione ondulatoria, come quando scendi da una gondola a Venezia», ​​ha detto il premio Oscar. Una produzione che richiedeva 8 ore al giorno di trasformazione: 4 ore per mettere le protesi e altre 4 ore per toglierle.



La registrazione del film è stato un processo doloroso che gli ha fatto capire «fino a che punto la società stigmatizza le persone obese, e questo è qualcosa di cui il cinema è in parte responsabile».

Il discorso agli Oscar

Sul palco degli Oscar, Brendan commosso ha ringraziato il regista e i produttori del film: «Grazie per avermi dato un’ancora di salvezza creativa e per avermi trascinato a bordo della buona nave di The Whale. Avete messo a nudo i vostri cuori grandi come balene, in modo che potessimo vedere nella vostra anima come nessun altro»