Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, Natale in Africa tra ex: le foto al caldo e in bikini

Natale in Africa. Non è un film, ma la realtà di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che anche quest’anno festeggeranno il Natale insieme, a Malindi. E' ormai noto che i due, nonostante siano separati da tempo, mantengano un ottimo rapporto per il figlio Nathan Falco. E anche quest'anno hanno scelto una meta calda e soleggiata per mangiare il panettone, o pandoro, tutti insieme. «Africa» scrive Elisabetta pubblicando una serie di scatti in bikini col suo fisico statuario e mozzafiato.

Ma dove sarà il nuovo amore di Elisabetta, Giulio Fratini? Vacanze separate per i due, che forse si ritrovernano a Capodanno. Dopo il viaggio in Cappadocia insieme è tempo di separarsi per un po', godendosi le rispettive famiglie. Insieme sono stati paparazzati anche per le vie di Firenze, dove vive lui.

Ex in vacana

Nel resort di casa a Malindi, il manager si rilassa nel parco sul mare e gira per le vie a bordo di un quad inseguito dal figlio Nathan Falco. Elisabetta preferisce dedicarsi alla tintarella sfoggiando un fisico invidiabile in due pezzi mozzafiato. Lei pubblica panorami splendidi e scorci di vacanze ma nessuno scatto con Flavio, almeno per ora.

Famiglie allargate

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono separati da tanto tempo, eppure hanno saputo trovare il giusto equilibrio per poter regalare felicità al loro Nathan Falco. Il manager ha costruito una bella famiglia allargata e anche con la primogenita, avuta da Heidi Klum, ha costruito una relazione solida in modo che Leni e Nathan Falco possano avere un bel rapporto tra fratelli. Quest’estate sono stati paparazzati tutti insieme a Capri.