Carlo, la dieta imposta durante le cure contro il tumore: niente pranzi e latticini limitati (sì a biscotti e maionese)

L'annuncio della malattia di Re Carlo è stato un fulmine a ciel sereno per la famiglia reale e per i fan della Corona inglese. L'attuale monarca «ha un cancro e ha iniziato le cure necessarie», dice Buckingham Palace in una nota. La diagnosi del tumore arriva a pochi giorni dal ricovero del monarca per un intervento alla prostata.



Per anni ha seguito un'alimentazione attenta, con molti prodotti di qualità, prevedenti anche dalla sua fattoria. Ma al momento l'attenzione per il suo regime alimentare è ancora più alta: a Corte ora c'è un cuoco vegano che controlla la sua dieta. Unica eccezione i biscotti e la maionese, come riporta la stampa inglese.

Carlo è sempre stato uno sportivo e un salutista.

Da anni la sua giornata comincia con una ricca prima colazione, dove non manca una macedonia di frutta di stagione, semi e almeno una tazza di tè. Non disdegna i biscotti. Il Re mangia solo due pasti al giorno, saltando il pranzo, che considera un di più nell'organizzazione delle sue giornate. Due giorni a settimana non mangia né carne né pesce e in uno di questi due si astiene anche dai latticini, in una scelta di attenzione per l'ambiente.

Ama le uova barzotte (cotte non più di due o tre minuti) con la maionese e vuole sempre un'insalatina di contorno. Ama il salmone e il formaggio. Accompagna tutto con pane integrale. Dal suo giardino di Higrove provengono i funghi e le prugne. La sua fattoria è stata una delle prime del Regno Unito a ricevere la certificazione bio.