Chiara Ferragni torna su Instagram, ma il post non piace agli hater: «Fai di nuovo la svampita». Lei ribatte così

Chiara Ferragni, nei giorni scorsi, è stata un po' assente dai social perché voleva dedicarsi solamente al marito Fedez, ricoverato in ospedale per varie emorragie. L'influencer, ora, che il rapper è tornato a casa e ha finalmente abbracciato i suoi bambini, è più serena e, quindi, è tornata a postare diversi contenuti su Instagram. Gli scatti, come al solito, hanno riscosso molto successo, anche se, più di qualcuno ha avuto da ridire. Questa volta, Chiara ha risposto per le rime.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha postato alcune nuove foto che risalgono alla sua Fashion Week a Parigi che è, poi, stata bruscamente interrotta perché l'influencer è corsa a casa per i problemi di salute di Fedez. Negli scatti, l'imprenditrice indossa un vestito chiaro in seta e una coroncina sui capelli. La didascalia che accompagna le immagini recita: «Quando ero a Parigi con i nuovi gioielli e la nuova tiara del mio brand».

Il post ha riscosso molto successo tra i fan dell'influencer che le hanno lasciato migliaia di like e commenti. Qualcuno, però, ha voluto rovinare l'atmosfera commentando con frasi del tipo: «Sei tornata a fare la svampita sui social» oppure «Ma quanto bene si stava senza i tuoi 100 post al giorno?». Quindi, Chiara ha risposto a entrambi i commenti, scrivendo: «Sono tornata a fare il mio lavoro, lei cosa fa invece sui social?» e ancora «Se eviti di seguirmi non penso ti appariranno più i miei contenuti».

La gioia di Chiara per il ritorno a casa di Fedez

Chiara Ferragni, comunque, non sta pensando ai commenti negativi degli hater ma solo a godersi il ritorno a casa di Fedez. L'influencer ha filmato il momento in cui il rapper ha abbracciato i suoi bambini Leone e Vittoria e in sottofondo ha commentato: «Mi viene da piangere».