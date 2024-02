«Il peggior cibo servito in aereo sul volo Roma-Shanghai: è bastato un solo boccone, disgustoso. Ecco cos'era»

Di certo non si viaggia in aereo per il cibo servito durante i voli di lunga durata: chiunque abbia preso un aereo almeno una volta nella vita ha potuto constatare che la qualità delle pietanze non è granché e, d'altronde, è difficile aspettarsi altro ad alta quota e in assenza di una cucina vera e propria. Eppure, anche per i pasti pronti esistono differenze notevoli, sia a livello di bontà e ingredienti, che per i tipi di preparazione proposti.

Al riguardo Nicola Easterby ha qualcosa da dire: la travel e food blogger, insieme a suo marito, ha prenotato all'ultimo minuto un posto sul volo della China Eastern Airline in partenza da Roma e diretto a Shanghai e si è ritrovata a consumare il peggiore pasto mai trovato in aereo.

Tra odori nauseanti e dessert misteriosi, ha recensito le singole pietanze mostrandole al suo pubblico.

«Alla fine ho capito perché questi voli sono così economici», dice.

Il primo pasto del volo

Dopo una breve vacanza a Roma, durante la quale Nicola e suo marito, James, hanno potuto godere della bontà del cibo italiano, il passaggio alle pietanze servite in aereo è stato a dir poco traumatico: «Ragazzi, è ufficiale, questo è il peggior cibo che io abbia mai mangiato in aereo», afferma la donna.

«Per il primo pasto mi è stato chiesto se volessi i noodles col pollo oppure il tortino di pesce e quando ho richiesto la prima opzione - spiega Nicola - mi hanno informata che purtroppo erano esauriti... E lo so che questo "tortino di pesce" ha un aspetto terribile ma lasciatemi dire: ha un sapore ancora peggiore». Nel frattempo, mostra una spina alla telecamera e appare il voto: 2 su 10.

Poi, le è stato portato «il cous cous più triste che io abbia visto in tutta la mia vita (3 su 10) e un piattino con del burro sciolto e... nemmeno un pezzo di pane per poterci fare qualcosa (0 su 10). Al posto del pane c'era un sacchetto di noccioline salate».

Infine, la parte migliore di qualsiasi pasto, vale a dire il dessert: «È stata l'unica cosa davvero commestibile, una sorta di crumble di pere e ricotta che non era nemmeno buono... solo la parte migliore rispetto a tutto il resto (5 su 10)». Incredibilmente, 15 minuti dopo aver finito di mangiare sono stati portati dei panini, a cui Nicola ha addirittura attribuito un solido 7 su 10.

Il secondo pasto

Dopo circa otto ore in cui non è stato portato loro neppure uno spuntino, è arrivato il secondo pasto e se Nicola pensava che il cous cous di prima fosse difficilmente replicabile, si è dovuta ricredere quando ha assaggiato un'altra piccola insalatina con una pasta per minestra, rigorosamente scondita, al posto del cous cous, a cui sono stati aggiunti dei pisellini e delle carote (2 su 10).

«I noodles con il maiale, in compenso, erano decisamente migliori rispetto al "tortino di pesce" - continua la ragazza -, ma a questo punto i miei standard si erano abbassati talmente tanto... Comunque, 6 su 10». Per questa manche il voto più alto è toccato alla macedonia, che si è aggiudicata un solido 8.

Molti utenti hanno criticato Nicola per essersi lamentata della qualità del cibo dato che è stata una sua scelta quella di risparmiare sul prezzo del volo, mentre qualcuno si è preoccupato alla prospettiva di un volo con la stessa compagnia nei prossimi mesi. Infine, qualcuno ha fatto presente che è davvero pazzesco lasciare i passeggeri senza cibo per otto ore, e una persona ha scritto: «Comunque si mangia molto meglio che su Air Canada, sono quasi morto di fame su quel volo».