Corea del Sud, borsa Dior alla first lady: scoppia la bufera. C'è un motivo

In Corea del Sud è recentemente scoppiato uno scandalo a causa di un regalo ( un po' troppo costoso) ricevuto dalla First Lady Kim Keon-Hee.

In Corea del Sud, è infatti vietato ai funzionari pubblici, accettare un regalo dal valore superiore a 1 milione di won, che equivalgono circa a 700 euro, e accettando una borsa di Dior si può affermare che la First Lady non sia affatto stata ai patti.

Già in precedenza Kim Keon-Hee era stata accusata di aver esagerato con le proprie qualifiche sul suo CV.

Questa volta a far scoppiare "lo scandalo della borsa Dior" (così denominato in Corea del Sud) è stato un video risalente a settembre 2022, condiviso dal portale Voice of Seul, in cui la first lady riceve in regalo la borsa del famoso maschio francese in circostanze piuttosto sospette.

inoltre il valore dell'accessorio è di 3 milioni di won, circa 2200 euro, valore che sfora di parecchio il budget permesso dalla legge.

Il video con la borsa Dior

Nel video incriminato, non si vede Kim Keon prendere la borsa dal tavolo, ma secondo il giornale sudcoreano Korea Herald, la borsa sarebbe stata gestita e riposta come proprietà del governo e per questo motivo, l'opposizione avrebbe accusato la first lady di corruzione generando un vero e proprio scandalo.