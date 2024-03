Panda star dei social lascia la Corea: i fan disperati prendono d'assalto lo zoo per salutarlo

Fu Bao, esemplare di Panda gigante, fin dalla sua nascita nel 2020 è stata una delle celebrità della Corea del Sud, tanto da diventare una star anche sui social. Ora però dovrà partire per la Cina e migliaia di fan sono disperati: ogni giorno presso il Panda World dell'Everland Resort ci sono code chilometriche, e centinaia di coreani fanno la fila anche per oltre 6 ore per salutarlo, portargli regali, o scattare un'ultima foto.

Fu Bao, il Panda gigante che ha conquistato il cuore dei coreani

Fu Bao è stato il primo ad essere allevato naturalmente al Panda World dell'Everland Resort, un parco a tema nella città di Yongin. Pochi giorni dopo la sua nascita i social media di Everland offrirono ai curiosi video del cucciolo che in pochissimo tempo ottenne un successo inaspettato, arrivando a contare più di 1,2 milioni di iscritti. Man mano ha superato poi 500 milioni di visualizzazioni.

Un video di due ore che racconta il viaggio di Fu Bao dalla nascita all'infanzia, aggiunto al canale YouTube di Everland otto mesi fa, ha raggiunto 1,6 milioni di views. Tantissime persone corrono al parco per accaparrarsi un posto per poterlo salutare e omaggiare per l'ultima volta prima che lasci il paese.

I messaggi dalle "zie" di Fu Bao

Da quando si è data notizia della sua partenza per la Cina, i fan sono disperati. I video più recenti sul canale sono pieni di messaggi affettuosi, commossi e nostalgici, inviati da gli spettatori, comprese dalle autoproclamate "zie online" dell'amato cucciolo.

"Fu Bao, sei un tesoro felice che è arrivato a noi come un miracolo durante la difficile pandemia di Covid", si legge in un commento su Youtube. E si legge ancora: “Tua zia è stata così felice di averti conosciuto e mi hai fatto sorridere così tanto. Sei intelligente, quindi sono così sicuro che farai bene in un nuovo ambiente".

Fu Bao sotto i riflettori ha trascinato con sè anche il suo fidato guardiano dello zoo. I due sono legati da un amore inspiegabile e spesso sui social è stato definito come un nonno per il cucciolo. In molti video i due compaiono insieme: in uno Fu Bao non vuole staccarsi dalla sua gamba, riluttante nel lasciarla andare, mentre gironzolano in giro.

Video straordinari che sono diventati virali arrivando al cuore delle persone, come il musino e gli occhi dolci del piccolo Fu Bao.