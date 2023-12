Fedez e Chiara Ferragni, la nuova casa da sogno in diretta Instagram: ci sono anche palestra, sala giochi e sala cinema

Quando il gatto non c'è i topi ballano... ed è proprio quello che è successo in casa Ferragnez durante l'asseza di Chiara Ferragni, impegnata in un viaggio in India.

Durante una diretta su Instagram, Fedez ha volontariamente scelto di ignorare il desiderio della moglie di mostrare la nuova casa in un secondo momento e ha ceduto alla tentazione di esibirla ai follower.

Il nuovo appartamento da sogno

Così si aggira per l'immenso appartamento disposto su tre piani girando un Home tour, si tratta di un attico situato nelle nuove residenze Libeskind 2 a Citylife nel cuore moderno di Milano, arredata dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali.

La coppia all'interno della loro magione ha voluto una palestra privata, dotata di angolo pilates, una sala giochi, un cinema e poi ovviamente cucina soggiorno e camere da letto.

Non manca una spaziosa camera degli ospiti dove a detta di Fedez, Chiara ospiterà i suoi amici, poi fa una battuta: «Gli amici che ospiteremo saranno quelli di Chiara, dato che io non ne ho più», scherza il rapper.

Alla fine dell'home tour si augura che ai loro fan sia piaciuta la csa e che abbiano apprezzato.