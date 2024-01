«Feste di compleanno semplici per i bambini con pizza e torta. Basta clown, animatori e gonfiabili, meno stress: faccio bene?»

Amber Cimiotti ha recentemente condiviso su TikTok il suo approccio innovativo (e diverso rispetto alle tendenze attuali) alla festa di compleanno di suo figlio, optando per la semplicità piuttosto che per la stravaganza e gli eccessi.

Nel video ha spiegato che la festa consisteva in «torta, pizza, famiglia e amici intimi», senza attrazioni a noleggio, artisti o decorazioni elaborate. La mamma, statunitense e sposata con un italiano, ha rivelato che sia lei che il marito ricordano le feste di compleanno semplici e modeste della loro infanzia, come riportato da Upworthy.

La decisione di mantenere la semplicità dei festeggiamenti è nata dal desiderio di creare esperienze significative simili per il loro bambino.

L'autrice video ha anche parlato di aver avuto un esaurimento dovuto all'organizzazione di feste più elaborate in passato. Esaurimenti che l'hanno portata a riconsiderare il modo in cui si dovrebbero organizzare le feste di compleanno.

«Io e mio marito - ha raccontato la donna - siamo cresciuti in famiglie dove non c'erano molti soldi, ma abbiamo sempre avuto compleanni meravigliosi. Non avevamo tutte queste sciocchezze in più, c'erano solo famiglia e amici, qualche regalo, la torta... insomma cose tradizionali».

Nel video di TikTok, Amber ha detto di aver fatto feste più grandi per i suoi figli in passato. Risultato? Preparazioni estenuanti e stressanti. La decisione di semplificarle è stata motivata dal desiderio di rendere i compleanni più gestibili e piacevoli per tutte le persone coinvolte.

«Per noi sono state solo piccole sorprese», ha concluso nel video. «Stamattina gli abbiamo fatto scoppiare un mucchio di palloncini al risveglio. Gli abbiamo fatto una sorpresa decorando la casa mentre dormiva. Abbiamo preso delle ciambelle. Cose che non costano molto ma che lo rendono così felice. Ho provato il cinque per cento dello stress che ho provato nei compleanni precedenti e mio figlio è altrettanto contento».

Il video è diventato virale. Molti utenti di TikTok hanno espresso il loro sostegno all'approccio «torta e pizza» ai compleanni. Alcuni hanno condiviso le proprie esperienze, parlando dello stress e dei costi associati a festeggiamenti stravaganti.

Ma qualcuno non è d'accordo. Tra i commenti si legge: «Sono cresciuta un povera, con pochi soldi per fare qualcosa per il compleanno. Ogni anno, per il compleanno di mio figlio, invece, faccio una cosa grande. Lo faccio anche per il bambino che è in me».