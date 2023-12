«A mio figlio non piace il sapore dell'acqua, così gli faccio bere solo bevande energetiche», la mamma sotto accusa

Una mamma australiana ha suscitato diverse critiche per aver assecondato la scelta del figlio di bere solo bevande energetiche. Durante le vacanze scolastiche, il ragazzo di 18 anni si dedica ai videogiochi nella sua stanza e, come rivelato dalla mamma, «non gradisce il sapore dell'acqua normale». Per risolvere il problema, la donna ha adottato un'idea creativa.

La mamma tiktoker infatti ha acquistato un distributore d'acqua, lo ha riempito con la popolare bevanda energetica Prime e l'ha posizionato strategicamente nella stanza del figlio, a portata di mano dalla scrivania.

«Ecco come mantengo idratato il mio figlio gamer», ha detto la mamma nel video di TikTok.

Il problema è che «è così schizzinoso che non gradisce il sapore dell'acqua normale. Ma abbiamo trovato un'altra soluzione: distributore d'acqua e Prime».

Le immagini mostrano la donnacircondata da più di 35 bottiglie di Prime Hydration mentre svita ogni tappo per versare la bevanda nel distributore d'acqua. Nel video, la donna dice che Prime è «difficile da trovare» in Australia, ma che è riuscita a procurarsi una buona scorta per le vacanze.

«Con le vacanze scolastiche, non deve nemmeno uscire dalla stanza per prendere qualcosa da bere», ha concluso. Nel video, suo figlio, senza distogliere lo sguardo dallo schermo, si riempie una tazza di Prime dal distributore. ù

Il video di questa insolita soluzione ha suscitato preoccupazione tra gli spettatori riguardo al benessere del ragazzo.

Nonostante le polemiche, il video ha registrato oltre 8,9 milioni di visualizzazioni su TikTok, e molti hanno condiviso opinioni contrastanti. Alcuni hanno suggerito alternative più salutari, mentre altri hanno espresso incredulità riguardo al rifiuto del ragazzo di bere acqua.

Poi il colpo di scena: in un secondo video, la mamma ha sostituito la bevanda energetica con l'acqua. La decisione è stata applaudita dai commentatori, dimostrando che, nonostante le scelte discutibili, la salute del figlio era al centro delle sue preoccupazioni.

Un lieto fine: il figlio, ora idratato ad acqua inveche che a bevande energetiche, sembra apprezzare la nuova routine. «Lo sta adorando. Sono così orgogliosa», ha concluso la madre.