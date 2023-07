Giovanni Allevi smentisce la fake news sulla sua morte: «Sono sicuramente vivo e non ho mai amato tanto la vita»

«Giovanni Allevi è morto». Una frase choc, una fake news che ha addolorato e spaventato i fan si è diffusa nella giornata di ieri e con un tam tam sulla rete e in poche ore è arrivata ovunque. Ci sono "cascati" anche personaggi famosi e qualche pagina con molti followers, consapevoli del difficile stato di salute del compositore.

E così oggi oggi Allevi ha rassicurato tutti con un post su Instagram: «Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita! A presto» ha scritto il compositore sui social in un post accompagnato da una foto di lui, sorridente dietro un pianoforte, un cuore e un faccina che ride.

Allevi, che da mesi combatte contro il mieloma, non è la prima vittima di bufale di questo tipo, che colpiscono spesso personaggi dello spettacolo. L'ultimo era stato il cantautore Francesco De Gregori, di cui era stata "annunciata la morte" all'inizio di giugno. Anche in quel caso la bufala era stata subito smentita.

Giovanni Allevi e il mieloma

Al compositore marchigiano è stato diagnosticato, da alcuni mesi, un mieloma multiplo, tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo. Da allora Allevi ha condiviso diversi post sui social in cui racconta il modo in cui sta affrontando la malattia e riceve sostegno e coraggio dai suoi fan. L'ultimo post risale a qualche settimana fa e affermava che la meditazione lo sta aiutando a superare il dolore in alcuni.

Il mieloma multiplo è caratterizzato dall'accumulo di cellule tumorali nel midollo osseo, dove crescono e maturano le cellule progenitrici dei globuli rossi, dei globuli bianchi e delle piastrine (le cellule che circolano nel sangue). Anziché produrre anticorpi utili, le cellule tumorali producono anticorpi anomali, che possono causare problemi a vari organi, in primo luogo ai reni.

Giovanni Allevi, come sta il Maestro? Sui social scrive: «Supero il dolore con la meditazione». Gli auguri dei vip