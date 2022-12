Giulia De Lellis e il traumatico viaggio verso New York: coincidenze e valigie perse. «Vorrei buttarmi in mare»

Giulia De Lellis ha appena trascorso una nottata «devastante». L'influencer ed ex fidanzata di Andrea Damante è volata negli Stati Uniti per festeggiare il Capodanno, ma non tutto è andato secondo i piani... complice il disastro della tempesta artica che ha colpito gli Usa negli ultimi giorni. Non c'è mai fine alle disavventure, a testimoniarlo la stessa Giulia che ha raccontato passo dopo passo cosa è accaduto questa notte.

Cosa è successo

Giulia De Lellis ha condiviso nelle ultime ore sul suo profilo Instagram un vero e proprio diario di bordo, ma niente di invidiabile perché l'influencer è stata vittima di un susseguirsi di problemi che si sono verificati non a causa sua ma, appunto, per le disastrose situazioni atmosferiche che si stanno verificando in questi giorni tra gli Stati Uniti e il Canada.

La De Lellis ha condiviso una foto che la ritrae seduta nell'aereoporto di New York e ha riassunto le sue ultime 24h: «Non siamo riusciti a prendere una coincidenza per via dei ritardi interni, purtroppo non a causa nostra. Questo ci ha distrutto il viaggio di andata, facendoci perdere prenotazioni e altre coincidenze che avevamo, insomma... un disastro», ha scritto Giulia spiegando di aver cambiato aereoporto e diversi voli prima di arrivare alla prima destinazione e scoprire che i bagagli erano spariti.

Ma le peripezie continuano, il volo per la destinazione finale è stato annullato a causa del tramonto e i passeggeri, Giulia inclusa, si sono ritrovati a dover affrontare un viaggio notturno in mare perché i voli erano esauriti: «Vorrei buttarmi in mare e iniziare a nuotare pur di non sentire la gente vomitare. Ma sfido chiunque a non farlo in una situazione simile», ha raccontato l'influencer mentre si mostra con il volto provato e distrutto.