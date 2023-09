Grande Fratello, Giselda Torresan crolla dopo la diretta. «La maschera della montanara ingenua è caduta». Social in fiamme

Giselda Torresan giù la maschera. Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, giovedì 28 settembre, l'atteggiamento della concorrente è stato, per molti, solo una conferma di quanto già pensavano. «Finalmente è venuta fuori per quello che è relamente». L'Heidi le sorridono i monti, del reality condotto da Alfonso Signorini ieri non ha preso benissimo la decisione del pubblico di eleggere come preferita Beatrice Luzzi e non lei. Così gli utenti sui social si sono scatenati. Lei che si è presentata come amante della natura e non interessata affatto alle dinamiche del gioco, ieri ha mostrato una faccia tutta nuova.

Grande Fratello, a Giselda cade la maschera

Il risultato del televoto di ieri sera ha mandato in tilt il personaggio creato dalla Torresan che non è riuscita a trattenere le lacrime. La sua reazione ha palesemente mostrato la sua faccia, oltre che il vero tono della voce.

no ma giselda che piange per non essere la preferita, quella a cui interessavano solo le montagne e non il gioco#grandefratellopic.twitter.com/qfzpEo6j3k — Paola. (@Iperborea_) September 28, 2023

La caduta di stile

Giselda non ha solo pianto ma si è lasciata anche andare a una serie di battute contro l’attrice abbastanza sgradevoli. Dopo la diretta, Rosy Chin ha fatto notare ai suoi compagni che in cucina c’era ancora della pasta al ragù. Anita Olivieri, la vipera, non si è non è riuscita (neanche stavolta) a tacere, scatenando così una polemica: «Se l’ha fatta Beatrice la buttiamo». Giselda le fa eco: «Chissà se ha messo veleno». Come se non bastasse a tavola con i suoi "colleghi" ha definito l'abito che Beatrice le aveva prestato «uno straccio nero». Su Twitter volano stracci.

Rosy: -“C'è la pasta al ragù”

Giselda: -“Se l'ha fatta Beatrice la buttiamo via”

Anita ripete agli altri la frase di Giselda

Giselda: -“Chissà ci sia dentro veleno”



Ecco la vera Giselda altro che montagne, caprioli, funghi e cerbiatti#GrandeFratello #gfpic.twitter.com/YHXy7Uje1F — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 28, 2023

Social in fiamme

«Giselda era convinta di essere preferita, ci aveva lavorato imponendosi un accento marcato e una figura della ragazza semplice che non ha niente da spartire con il genere umano ma si è vista il risultato sfumare davanti e non ha retto più»

La vera Giselda stasera è uscita definitivamente fuori, la maschera della montanara ingenua è caduta#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/XtoHoX4MKY — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 28, 2023

e ancora, «No ma Giselda che piange per non essere la preferita? Quella a cui interessavano solo le montagne e non il gioco», si legge poi «Senti Giselda tu sei tra le peggiori e tra qualche giorno saremo tutti d’accordo». Sui social sono certi: «La vera Giselda stasera è uscita definitivamente fuori, la maschera della montanara ingenua è caduta».