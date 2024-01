Guendalina Tavassi, papà Luciano in terapia intensiva: «Operato d'urgenza, non riesco a parlare»

Momenti di grande paura per Guendalina Tavassi e tutta la sua famiglia. L'influencer ha rivelato attraverso le sue Instagram stories che il papà Luciano ha avuto un grave malore e, dopo essere stato portato in ospedale, i medici hanno scelto di operarlo d'urgenza. A raccontare quanto è accaduto a papà Luciano nelle ultime ore è stata Guendalina Tavassi che ha pubblicato una foto di due rose con un messaggio dei fan.

Una situazione che ha preoccupato non solo la famiglia di Guendalina Tavassi ma anche i suoi fan. «Ho rischiato di dare l'ultimo abbraccio al mio papà - ha sottolineato Guendalina Tavassi nelle sue Instagram stories - È stato uno dei giorni più brutti della mia vita, dove ho capito sempre di più quanto anche un minuto sia prezioso.

Scusatemi ma non riesco a parlare ancora. Però vi ringrazio ed abbraccio da qui per tutto il vostro calore. Papà adesso è in terapia intensiva post operatoria e grazie ai medici (i veri angeli sulla terra) è stato salvato stanotte».