Guendalina Tavassi e la febbre alta: «Mi fa male tutto... sono una donna distrutta»

Guendalina Tavassi condivide sempre molto della sua vita quotidiana sui social e ai suoi follower racconta praticamente tutto ciò che fa: i suoi viaggi, i suoi progetti di lavoro o gli eventi a cui partecipa. Nelle scorse ore, però, l'influencer si è mostrata alquanto "sottotono" e ha spiegato il motivo: ha la febbre ed è quindi senza energie. Per fortuna con lei ci sono sempre i suoi bambini, il fidanzato Federico Perna e il cagnolino Spritz.

Guendalina Tavassi ha pubblicato alcune storie Instagram in cui spiega ai follower di essersi presa un'influenza stagionale. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, sdraiata sul divano e con un'espressione febbricitante, ha detto: «Aiutatemi... ragazzi sono distrutta. Ho la febbre, mi sono svegliata con dei dolori alle ossa e ai muscoli che non vi dico. Io non so se durante il sonno succeda qualcosa ma davvero, è incredibile... ho dovuto riesumare il mio massaggiatore (una fascia per il collo, ndr). Mi sto guardando Mare Fuori, così, in queste condizioni».

Poi, Guendalina ha aggiunto (citando il film con Bruce Willis, "Il Sesto Senso"): «Ho la febbre... Mi fa male tutto... Vedo la gente morta», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

Guendalina Tavassi, comunque, non è sola perché al suo fianco c'è il compagno Federico Perna che, spesso, compare nelle sue storie Instagram. "Cuore", come lo chiama lei, sta molto simpatico ai fan dell'influencer perché, con lei, improvvisa gag e siparietti divertenti.