Harry parla di Re Carlo: «Ero terrorizzato quando c'era lui». Lo sgarbo al papà prima dell'operazione

Un rapporto difficile tra padre e figlio quello di Harry e Re Carlo. Le dichiarazioni ufficiali si scontrano con i fatti. Giorni fa la stampa ha dato conto di due distinti messaggi di pronta guarigione inviati dal principe Harry, 39 anni, e Meghan Markle, 42 anni, alla principessa Kate Middleton, 42 anni, operata all'addome lo scorso 16 gennaio, e a Re Carlo III, che subirà un imminente intervento alla prostata. Messaggi inviati dopo che si era polemizzato sui tabloid in merito alla mancata tempestività delle comunicazioni sullo stato di salute dei reali alla tenuta di Montecito, dove Harry vive con la moglie e i due figli, Archie, 4 anni, e Lilibet, 2 anni.

Un segno distensivo dopo mesi di indiscrezioni e di silenzi. Come a voler recidere definitivamente un cordone ombelicale che lo stava soffocando. Tuttavia, proprio mentre monta l'affaire sulla salute dei reali, il "ribelle" Harry è tornato a parlare del padre.

Cosa ha detto il Duca di Sussex

Secondo quanto riferisce l'Indipendent, il Duca di Sussex, 39 anni, ha fatto una battuta sul monarca britannico durante il suo discorso ai Living Legends of Aviation Awards a Beverly Hills, in California. Harry è stato premiato alla 21esima edizione dei premi annuali per il suo ex "impiego reale" come veterano e pilota dell'esercito britannico.

Harry ha quindi parlato della sua esperienza da pilota, ricordando, infine, il primo volo con il padre: «Se non ricordo male avevo sette o otto anni quando sono salito su un elicottero del Wessex. Ci sono saltato su. Ero emozionatissimo. Quando poi mio padre è salito e si è messo dietro per controllare ero terrorizzato», ha detto Harry rivolgendosi al pubblico, come rivela l'Entertainment Tonight. Frasi che arrivano in concomitanza con l'intervento alla prostata del sovrano.

Harry e Meghan continuano la loro vita sociale

Lontani dagli impegni e dai pensieri di Palazzo. Il duca e la duchessa di Sussex sono apparsi martedì 23 gennaio a sorpresa in Giamaica per la première del nuovo film di Bob Marley ​​al Carib Theatre di Kingston. La coppia ha posato per le foto e ha stretto la mano agli attori, incontrando finanche Andrew Michael Holness, primo ministro della Giamaica dal marzo 2016, da sempre critico verso la monarchia britannica.

Re Carlo è attualmente capo di stato della Giamaica.

L'ennesima provocazione verso il padre e il Regno, secondo molti tabloid britannici.