Ilary Blasi, la figlia Isabel e le lezioni di piano: il dolce video su Instagram. «Suona senza neanche appoggiare i piedi»

Chi non ha mai sognato sulle note di un pianoforte? Ascoltare la musica fa bene, ma pare che suonare faccia ancora meglio. Ed imbracciare uno strumento musicale è la via naturale e più efficace per imparare a suonare. D'altronde, è ciò che accade nelle ultime ore con la figlia più piccola di Ilary Blasi e Totti, Isabel.

In un tenero video che Ilary Blasi ha pubblicato nelle sue Instagram stories è possibile notare la piccola di casa mentre suona il pianoforte senza neanche toccare con i piedi per terra.

Inevitabile non porre il focus su mamma Ilary, distesa sul divano mentre si gode in totale relax la tenera performance musicale della figlia. Tenuta casalinga per Ilary Blasi: la showgirl infatti indossa un pullover beige over con delle calzamaglie nere.

Ilary Blasi lontana dai riflettori

Ilary Blasi si sta godendo un lungo periodo lontana dai riflettori. Nonostante la showgirl non sia abbia altri impegni televisivi, continua ad essere molto attiva sul suo profilo Instagram documentando la sua routine quotidiana tra serate e momenti di intimità familiare. Come se non bastasse ha anche portato a termine due progetti professionali: si tratta del docufilm Unica e del libro Che stupida, nei quali ha raccontato la sua versione dei fatti in merito alla fine del suo matrimonio con Totti.

Ilary e Totti, affidamento congiunto

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno ottenuto l'affidamento congiunto dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel Totti. a prima ordinanza emessa dal giudice incaricato della separazione giudiziale dice che i due più grandi si alterneranno a casa del padre e della madre, mentre per la piccola ci arà un calendario con i giorni esatti in cui dovrò stare con l'una o con l'altra.