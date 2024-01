Chanel Totti, la dedica da brividi per la sorella Isabel: «Il mio amore più grande»

L'amore tra sorelle è speciale. Non ci sono altri sentimenti che lo possono euguagliare. Tra sorelle ci può essere qualche capriccio ma non resterà nessuna persona al mondo che ti conoscerà come lei. E lo sa bene Chanel Totti, 16 anni, che più volte ha rimarcato sui social l'amore che prova per la sorellina Isabel, 7 anni. Le due figlie di Ilary Blasi e Francesco Totti, nonostante i nove anni di differenza, sono estremamente legate e trascorrono tantissimo tempo insieme. E soprattutto nell'ultimo periodo, Chanel, Isabel e Cristian Totti devono fare i conti con la dolorosa rottura dei loro genitori.

La figlia di Ilary Blasi e Totti ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che mostra palesemente la complicità e il bellissimo rapporto che ha con sua sorella Isabel.

Come sottofondo Iris, il brano di Goo Goo Dolls.

«Il mio amore più grande. Ti amo all'infinito nana». Sono queste le parole che Chanel ha scritto a corredo del video. Una dedica speciale che racchiude l'amore tra sorelle.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno ottenuto l'affidamento congiunto dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel Totti. a prima ordinanza emessa dal giudice incaricato della separazione giudiziale dice che i due più grandi si alterneranno a casa del padre e della madre, mentre per la piccola ci arà un calendario con i giorni esatti in cui dovrò stare con l'una o con l'altra