Kate Middleton, la First Lady sudcoreana Kim Keon-hee "sparita" come la principessa del Galles: è mistero sulle sue condizioni

In una delle sue ultime apparizioni in pubblico, proprio a Buckingham Palace, era stata fotografata accanto a Kate Middleton. Elegentasimma in un lungo cappotto grigio, durante la visita ufficiale di Stato a Londra non aveva mai accennato un sorriso. E ora, fatalità, prprio come Kate, anche in Corea del Sud, un'altra first lady sta tenedendo l'opinione pubblica con il fiato sospeso. Da 4 mesi, infatti, non si hanno più notizie di Kim Keon-hee, 51 anni, moglie del presidente Yoon Suk-yeol. La First Lady sudcoreana non appare in pubblico da ben quattro mesi. Il suo ultimo impegno presidenziale – una visita ufficiale in Olanda – risale a dicembre, proprio come Kate. Ma se, nel caso della Middleton, Buckingham Palace ha rilasciato comunicati ufficiali periodici sulle condizioni di salute della futura regina, in quello della First Lady sudcoreana il governo di Seoul tace da mesi.

Il mistero della First Lady

Che fine ha fatto Kim Keon-hee? Per la prima volta nella storia recente sudcoreana, una First Lady non si è recata neppure alla commemorazione per la Giornata del Movimento per l’Indipendenza dello scorso 1 marzo. Nel lontano continente asiatico, la vicenda sembra seguire quella di Kate con molte similitudini.

E anche nella Corea del Sud sono subito scattate le speculazioni su dove si trovi ora Keon-hee, di solito molto attiva sul fronte sia politico che benefico, sociale e dell’ambiente. Sta male?, si chiedono i giornali locali. Si sta sottoponendo a delle cure di bellezza prolungate? C’è in vista un divorzio? Oppure dietro la sua sparizione c’è qualcosa di ben più losco?

Le teorie

Potrebbe essere stato addirittura il marito presidente a mantenerla lontana dalla scena pubblica in vista delle elezioni parlamentari che si terranno il prossimo 10 aprile. Kim Keon-hee è certamente molto popolare all’estero, incantando anche gli americani durante una visita alla Casa Bianca, lo scorso anno. Ma seguendo un altro esempio britannico, l’indimenticabile Margaret Thatcher, in patria la bella Keon-hee divide drasticamente l’opinione pubblica.