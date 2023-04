Kate Middleton e il Principe William, la tenera foto in bicicletta per l'anniversario: 12 anni dal royal wedding

Era il 29 aprile del 2011 quando il Principe William e la Principessa del Galles Kate Middleton si promettevano amore eterno, affacciandosi dal balcone di Buckingham Palace per la prima volta come marito e moglie dopo il royal wedding che ha fatto sognare il mondo intero.

Oggi sono passati 12 anni da quel magico momento e William e Kate si amano esattamente come il primo giorno. Ecco come hanno festeggiato i due l'occasione speciale.

William e Kate festeggiano l'anniversaro di matrimonio in campagna: i due si sono lasciati fotografare seduti sulle biciclette, come due adolescenti innamorati. Lo scatto è opera di Matt Porteous, fotografo della royal family per eccellenza.

Oggi, dopo dodici anni dal magico “sì” e nonostante le voci di presunti tradimenti e crisi di coppia, i due sono ancora quì e il loro amore ha dato negli anni alla luce 3 figli: George Alexander Louis, nato il 22 luglio 2013, Charlotte Elizabeth Diana, nata il 2 maggio 2015 e Louis Arthur Charles, nato il 23 aprile 2018.

La coppia si sta preparando al grande evento: l'incoronazione di Re Carlo che avverrà il prossimo 6 maggio all'Abbazia di Westminster. Presente anche il fratello di William, il Principe Harry che secondo quanto riferito dai tabloid inglesi non siederà accanto alla famiglia, ma presenzierà all'evento seduto in decima fila. Sarà l'occasione adatta per riappacificarsi? Chi lo sa...