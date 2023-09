Lady Diana, il maglione con la pecora nera venduto all'asta a 143mila dollari: ecco la sua storia (dalla partita di polo al remake di qualche anno fa)

Venduto. La pecora nera di Lady Diana vola all'asta: il maglione indossato dalla principessa del Galles quando era ancora Diana Spencer, giovanissima fidanzata al principe Carlo, è stato battuto da Sotheby's per un milione 143 mila dollari, oltre venti volte la stima di partenza, e questo senza tener conto dei diritti di asta. Il pullover è stato venduto durante un'asta online dedicata a una serie di «icone della moda». Ben oltre le valutazioni iniziali anche un abito da sera di Murray Arbeid che Diana indossò due volte nel 1985.

Il pullover diventato iconico

Il pullover rosso firmato Warm & Wonderful è considerato uno dei pezzi iconici del guardaroba della principessa.

Dagli anni Ottanta a oggi

Dopo la famosa partita di polo, il maglione originale andò a ruba: 500 pezzi venduti in pochi giorni. E qualche anno fa, dopo quasi 40 anni, il capo fu riportato in auge dalla quarta stagione della serie The Crown, scatenando - di nuovo - la "Diana mania". Così il marchio Rowing Blazers ne ha lanciato sul mercato una nuova versione, il Warm & Wonderful Sheep jumper a 425 euro, disponibile solo su ordinazione che è, ovviamente, andato a ruba anche lui.