Regina Elisabetta, le ultime rivelazioni su Lady Dana: «Avrebbe voluto che sposasse Andrea, sapeva che Carlo amava Camilla»

La Regina Elisabetta II rimarrà per sempre una delle figure più importanti nella storia della monarchia inglese. La compianta sovrana d'Inghilterra ha regnato per ben 70 anni e 214 giorni e il suo regno ha vissuto moltissimi eventi storici importanti. Uno dei periodi di crisi più profonda che hanno riguardato la Royal Family è sicuramente stato quello degli anni '90 in cui, all'interno della Famiglia Reale, c'era anche Lady Diana. L'esperta reale Ingrid Seward ha svelato un particolare che, forse, non tutti conoscevano.