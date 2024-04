Lady Diana e la somiglianza con la principessa Charlotte: la foto (mai vista ) da bambina

Il Dna non mente. Almeno a guardare l'ultima foto pubblicata da Charles Spencer, fratello dell'indimenticabile Lady Diana. La principessa compare in una foto con il fratello all'età di 7 anni e - come ganno notare molti utenti su Instagram - è la copia esatta della nipotina, la principessa Charlotte.

La foto

Il conte ha condiviso l'immagine sulla sua pagina Instagram questa settimana, scrivendo: «Il mio primo giorno di scuola, nel settembre 1968: mio padre ha scattato questa foto di me e di mia sorella Diana, poco prima di accompagnarci a Silfield, una scuola elementare molto bella a King's Lynn, nel Norfolk. La direttrice era la signorina Jean Lowe, una donna cordiale e premurosa che amava i suoi bambini e le sue bambine. Sono rimasto lì fino al 1972». Nella fotografia si vede Diana in piedi accanto a Carlo, i due vestiti con blazer rosso, cravatta rossa e calze lunghe grigie. L'immagine è stata scattata quando Diana aveva sette anni, mentre il fratello ne aveva solo quattro.

Un sorriso vale più di mille parole❤️❤️❤️

La somiglianza con Charlotte

Molti dei suoi follower sono rimasti colpiti dalla somiglianza tra la defunta Principessa del Galles e la nipote, la Principessa Charlotte.

La piccola reale compirà nove anni all'inizio di maggio e, con i suoi capelli castano e i suoi occhi azzurri, non è difficile capire perché molti vedano una somiglianza familiare tra le due. Su Instagram si legge: «La principessa Charlotte è la copia di Diana»; un'altra persona ha scritto: «La principessa Diana vive nei figli di William. La somiglianza è incredibile». Un terzo ha aggiunto: «I figli di William sono sicuramente la copia di Diana».