Lazza, la risposta choc a una follower: «Non ti farei neanche con un bastone». Social in fiamme

«Lazza ha fatto mezza hit e si crede Dio sceso in terra», utenti inferociti su Twitter dopo l'ultima uscita del rapper milanese. Qualche ora fa Lazza ha risposto in maniera a dir poco offensiva a una ragazza sui social. L'artista scrive di essere andato a mangiare da solo su X - l'ex Twitter - e scatta il botta e risposta con una ragazza.

Lazza e la frase choc alla follower, scatta la polemica

«Sono andato a cena da solo.

Sono andato a cena da solo. Che hit — LAZZA (@thelazzinho) September 29, 2023

«Lazza ha fatto mezza hit e si crede diø sceso in terra, e la cosa che mi fa più incaxxare sono i deficienti sotti i suoi tweet schifosi che lo esaltano e ridono… d’altronde tale “artista” tali fan, non potevano che essere dei ragazzini ignoranti come lui». E ancora: «ma come caxxo fate a seguire o difendere ancora lazza dopo lo schifo che dice bo per me puoi essere bravo quanto vuoi con la musica ma quando sei una persona di merda non vali niente».