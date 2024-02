Tale e Quale, Lazza attacca Pierpaolo Pretelli (che l'ha imitato) e il progamma: «Italia di fango». L'ex velino risponde così

La puntata di Tale e Quale con lo speciale di Sanremo ha avuto un ottimo riscontro sul pubblico che è potuto tornare indietro con la memoria alle più grandi canzoni del Festival di Sanremo e ascoltare nuovamente i pezzi degli ultimi anni che hanno capeggiato sulle classifiche italiane di stream per mesi. Carlo Conti ha portato a sgeno un altro ottimo spin off della versione originale e i personaggi dello spettacolo si sono divertiti tantissimo ad interpretare gli artisti. Tra questi c'era anche Pierpaolo Pretelli e la sua imitazione di "Cenere" di Lazza. Tutttavia quest'ultimo non sembra aver preso molto bene l'imitazione, visti i tweet pubblicati (e poi cancellati).

Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa 😂

Mi ha cringiato il dopo — LAZZA (@thelazzinho) February 24, 2024

Lazza, i tweet di polemica

Lazza non ci sta e all'imitazione di Pierpaolo Pretelli risponde per le rime su Twitter: «La Tv italiana: un tipo a Tale e Quale Show che fa la mia imitazione e mi sfotte a fine esibizione dicendo "yo, bella fratello". Panariello che mi da dell'emergente, ti sei salvato solo per il Milan. Carlo Conti che fa la battuta Lazza/Lazzarone Malgioglio tvb. Italia di fango». Dopo aver ricevuto numerosi commenti di dissenso dalle sue parole perchè

«Sei esagerato». il cantante e rapper ha deciso di cancellare il tweet di polemica per condividere un semplice: «Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa. Mi ha cringiato il dopo». Poi, è passato agli insulti contro chi lo criticava, anche con parole pesanti. Non una novità per il cantante, spesso criticato per il suo modo di fare sui social.

La risposta di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha condiviso sulle sue storie Instagram molti video e momenti inediti del backstage di Tale e Quale Show, tra cui anche il commento ironico di Lazza iniziale, quello prima dei tweet al veleno.

Sulla polemica scatenata alla fine dell'imitazione ha preferito sorvolare, facendo rimanere il bello della sua esibizione, senza rispondere apertamente alle frecciatine.