Sanremo 2024, mistero Lazza: «Problemi tecnici, non ho potuto performare». Le scuse su Instagram

Lazza si scusa. Dopo i commenti social sulla sua performance sul palco dell'Arena Suzuki, che notavano come l'effetto della sua esibizione fosse fuori sync e ci fosse qualcosa di strano che dava l'effetto del playback, il cantante ha postato un commento nelle sue stories su Instagram in cui commenta l'accaduto.

«Mi spiace non aver potuto performare come al solito -scrive Lazza - ma ci sono stati problemi tecnici che me lo hanno impedito». Nella storia successiva, il cantante di 'Cenere' posta una foto dell'esibizione: «Qui andava tutto», scrive.