Mamma di due figli lascia Milano (e un lavoro a tempo indeterminato) e si trasferisce a Teramo: «Guadagno la metà, ma risparmio»

Vivere a Milano sta diventando sempre più arduo: costi elevati, ritmi frenetici e difficoltà sociali. Sono in aumento le persone che, in considerazione di queste difficoltà, decidono di abbandonare la vita meneghina, optando per altre realtà più tranquille: è il caso di Virginia, che ha scelto di trasferirsi a Teramo con suo marito e i loro due figli.

Virginia ha lasciato un lavoro a tempo pieno presso una prestigiosa casa di moda per un lavoro part time presso un'azienda di Teramo: questa scelta le ha permesso di gestire nel migliore dei modi il difficile equilibrio tra la vita lavorativa e quella familiare, permettendole di trascorrere più tempo con i suoi bambini.

Come racconta al Corriere, Virginia si sente ora più serena, anche se è consapevole del fatto che, tra qualche anno, i suoi figli spiccheranno il volo e lasceranno la tranquilla cittadina abruzzese.

Virginia, 45 anni, è nata proprio a Teramo, e ha viaggiato molto: un master a Roma, un'esperienza in Inghilterra, un'altra in Spagna e, infine, 16 anni a Milano. La scelta di tornare a Teramo è maturata a partire dal periodo dell'emergenza pandemica: Virginia, infatti, ha capito che la vita meneghina non corrispondeva più con la sua “idea di casa”.

Virginia ha raccontato: «L'idea mi era balzata in testa poco prima dello scoppio della pandemia, quando mio marito si era dovuto operare d'urgenza di appendicite e mi sono resa conto che non avevamo nessuno a cui lasciare i figli. Abbiamo realizzato di essere molto più soli di quanto pensassimo». A questa riflessione si è aggiunta anche una riflessione sui costi legati alla vita nel capoluogo lombardo: «Il caro vita è pesante, anche per chi ha due stipendi a tempo indeterminato e dei bei lavori».

Virginia ha rinunciato a un incarico molto prestigioso: «Io ero nel team della comunicazione di una grande casa di moda, un lavoro che mi piaceva molto, a tempo indeterminato, e mio marito era, ed è tuttora, un informatico. Noi quindi eravamo tra i fortunati, con lavori stabili e ben retribuiti, ma avere una famiglia a Milano vuol dire per forza avere due impieghi full time». E il lavoro, ha raccontato Virginia, non le permetteva di vivere serenamente il rapporto con i suoi bambini: «Io uscivo di casa alle otto di mattina e tornavo dal lavoro alle sette di sera, vedevo i miei figli solo qualche ora».

Quindi, Virginia e suo marito hanno deciso di cambiare vita: si sono trasferiti a Teramo un anno fa, e non si sono affatto pentiti: «Abbiamo fatto la scelta giusta per le nostre esigenze e non tornerei indietro. Ora lavoro part-time in una ditta di ingegneria, riesco a godermi i miei figli ogni pomeriggio, a portarli a fare sport e mio marito lavora in smartworking, con qualche giorno al mese in presenza in azienda. Guadagno la metà dello stipendio di prima perché ho scelto il part-time ma risparmio nel costo della vita. Inoltre, ora i miei figli riescono a vedere tanto anche i nonni, che prima abbracciavano solo due volte all'anno, e i cuginetti, oltre agli amici di scuola», ha confermato Virginia.