Mamma riduce il seno extralarge e mette fine alla sua agonia: «Dolori fortissimi, non riuscivo a badare ai miei bambini»

La storia della giovane mamma di Nuneaton, East Midlands, Inghilterra, Victoria Marsh, ha fatto il giro dei social e di tutto il web. La 33enne ha raccontato di essersi dovuta sottoporre a un intervento di riduzione del seno perché le dimensioni troppo grandi cominciavano a causarle seri problemi.

La donna ha dichiarato che oltre ai dolori fisici lancinanti non riusciva nemmeno più a badare ai suoi bambini perché anche i movimenti più semplici cominciavano a diventare complicati. Victoria crede che la sua storia abbia ottenuto così tanta risonanza perché molte donne si trovano nella sua stessa situazione.

Mum whose 34H breasts left her in agony gets boobs reduced by five cup sizes in life-changing £10,000 op-

Victoria Marsh dropped five cup sizes to a 34C after a four-hour operationDespite 'starving herself' to meet the NHS BMI criteria, Victoria was rejectedBy Chl... pic.twitter.com/FQa27bDRr1