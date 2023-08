Sardegna, turisti cafoni: parcheggiano la Panda sulle dune protette della spiaggia, maxi multa

C'è anche un bolognese che ha parcheggiato l'auto sulle dune della spiaggia di Cea a Tortolì in Sardegna tra i turisti multati dal Corpo forestale durante i controlli lungo il litorale. Il turista adesso rischia una multa fino a mille euro per aver lasciato la sua Fiat Panda su una duna «senza alcun rispetto per il delicato ecosistema - spiegano dalla Forestale - calpestando la fragile vegetazione che funge da stabilizzatrice della stessa duna, innescando pericolosi fenomeni erosivi».

Un gruppo di turisti francesi è stato invece multato per aver parcheggiato il camper fuori dalle zone consentite nella spiaggia di Planargia a Bari Sardo.