Mara Venier piange per Carmela nell'ultima puntata di Domenica In: «Sei sempre qua, non te ne sei mai andata». Chi è la donna morta

Ultima puntata ieri, 11 giugno, di Domenica In. Mara Venier ha salutato i telespettatori della fortunata stagione 2022/2023. Una puntata molto difficile per la padrona di casa che è iniziata con il ricordo di "zia" Mara a Pier Francesco Forleo, il genero scomparso il 9 giugno. Tantissimi gli ospiti che hanno omaggiato la conduttrice che ha spento ieri le 30 candeline dello show domenicale della Rai. Tra torta e palloncini Mara venier ne ha approfittato per ringraziare tutti i collaboratori del programma. Tutti, compresa Carmela. «E non posso non pensare a a Carmela. Carmela sei sempre qua, sei sempre qua con noi Carmela, sappilo. Non te ne sei mai andata, sei qua, sei rimasta qua». Appare una foto della donna con la conduttrice con gli occhi pieni di lacrime.

Ma chi è Carmela? La donna dai capelli corti platino e sguardo intenso, ha lavorato al fianco della Venier per 30 anni. Carmela Fiorentino è morta nell’aprile del 2021, dopo aver contratto il Covid 19.

Ha chiuso così Domenica In, con la dimostrazione di grande professionalità di Mara venier che nonostante fosse rotta dal dolore è andata in onda perchè «non vi mollo», ha detto lei stessa ai telespettatori, e sui social si complimentano tutti con lei.