Micol Olivieri, la star dei Cesaroni trova la casa sottosopra: «Ladri? No, è stato qualcun'altro...»

Micol Olivieri, conosciuta dal pubblico italiano per aver interpretato Alice Cudicini ne I Cesaroni, ha lasciato il mondo della televisione per dedicarsi alla vita da mamma, lavorando da casa con le sue pagine social.

Olivieri, classe '93, è infatti una nota inluencer sui social e nonostante trascorra molto tempo in casa con suo marito e i suoi due figli, Arya e Samuel, capita spesso che per motivi lavorativi si debba assentare per molte ore o alcuni giorni.

Al suo rientro a casa, non sempre trova le cose come le ha lasciate, come oggi, che una volta aperta la porta, si è trovata davanti agli occhi una spiacevole sorpresa: cassetti aperti, ante dell'armadio spalancate...«ladri?», si è domandato il pubblico dopo le stories di Micol.

No, e la risposta dell'attrice lascia tutti di stucco: «Niente ladri, come molte sanno, è solo mio marito il suo problema cognitivo derivato forse da un trauma infantile con i cassetti!! NON CHIUDE CASSETTI, ANTE...SOLO LE PORTE!», ha scritto Micol sui social con tono esasperato.