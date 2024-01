«Voglio fare 54 figli, per entrare nella storia», l'incredibile caso del papà casalingo mantenuto dalle tre mogli

Durante un programma nipponico, Watanabe Ryuta, un 35enne giapponese, ha raccontato alle telecamere il suo impossibile sogno nel cassetto. Nel corso di un episodio di dicembre dello show di infotainment Abema Prime, Watanabe ha rivelato di condividere la sua vita con ben tre mogli. La prima e la terza moglie hanno rispettivamente 22 e 27 anni.

Attualmente, Watanabe è papà di tre figli: due con la sua prima moglie e uno appena nato con la terza. La quarta moglie, di 24 anni, vive separatamente dal nucleo familiare principale. L'uomo ha dichiarato di aspirare a superare il famoso shogun Tokugawa Ienari, che, nel Periodo Edo tra il 1787 e il 1837, ebbe circa 53 figli da 27 concubine.

«Voglio superarlo. Voglio avere 54 figli, così il mio nome resterà nella storia. Sto anche cercando una nuova moglie», ha affermato Watanabe. Le tre mogli di Watanabe hanno ognuna la propria stanza. L'uomo ha raccontato di non aver mai lavorato negli ultimi 10 anni. Il futuro papà dei record, infatti, dipende dal reddito delle sue mogli e delle sue fidanzate, svolgendo il ruolo di casalingo.

Non tutto è oro ciò che luccica, in una famiglia così allargata non possono che crearsi alcune incomprensioni.

Mentre la prima moglie di Watanabe ha detto che questo stile di vita le piace, la seconda era stata a lungo tempo contraria. In seguito ha poi accettato anche lei la sua nuova vita e si è integrata nella relazione poligama, definendo la sua vita attuale «molto confortevole».

Sebbene la poligamia sia illegale in Giappone, Watanabe ha spiegato di aggirare la legge sposando una delle sue mogli, divorziandosi successivamente e sposando la donna successiva. Tuttavia, non è chiaro se tale soluzione sarebbe consentita nelle loro circostanze. La straordinaria vita di Watanabe ha suscitato perplessità tra molti utenti giapponesi di YouTube, con un commento che sottolinea: «La cosa più incredibile è che ha trovato quattro donne che possono tollerare tutto ciò».