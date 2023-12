Parigi, la cliente del Ritz denuncia: «Mi hanno rubato l'anello da 750mila euro». Ritrovato poco dopo, ecco dov'era

Una facoltosa cliente del Ritz di Parigi ha denunciato venerdì la scomparsa nella sua stanza di un anello del valore di 750.000 euro. Dopo una ricerca accurata, con il personale dell'hotel in prima linea, il prezioso gioiello è stato ritrovato stamattina nel sacchetto di un aspirapolvere. La direzione dell'hotel ha assicurato che non si è trattato di un furto.

L'anello perso e poi ritrovato

La proprietaria dell'anello, una ricchissima imprenditrice della Malaysia, sospettava uno dei dipendenti.

🔴 La bague en diamants à 750 000 euros, disparue au Ritz, a été retrouvée

Al ritorno l'anello non era più dove lei sosteneva di averlo lasciato e la proprietaria, furiosa, ha cominciato a prendersela con il personale dell'hotel. Poi, si è precipitata in commissariato per sporgere denuncia, facendo scattare un'immediata inchiesta per furto. Una circostanza, quest'ultima, smentita oggi in modo deciso dalla direzione del Ritz, secondo la quale il gioiello è stato ritrovato «grazie al minuzioso lavoro di ricerca dei nostri agenti della sicurezza. La nostra cliente - aggiunge il lussuoso hotel su Place Vendôme - è molto felice della notizia».