Passeggero dimentica cellulare, pilota si affaccia da finestrino per recuperarlo. Il video della ​Southwest Airlines

Il passeggero dimentica il cellulare agli imbarchi dell'aeroporto. Il pilota dell'aereo si affaccia dal finestrino del Boeing per recuperarlo. È successo allo scalo Long Beach a Los Angeles. Protagonisti passeggero e pilota della Southwest Airlines. Ed è la stessa compagnia ad aver pubblicato il video del curioso "incidente".

When our Employees at @LGBairport noticed a Customer's phone left behind in a gate area after a flight that was already boarded and pushed back from the gate, they didn't hesitate. #WorldKindnessDay pic.twitter.com/cf3gJy8Nmy — Southwest Airlines (@SouthwestAir) November 13, 2022

Dimentica il telefono all'imbarco

Il passeggero aveva dimenticato il telefonino ai controlli. Quando un cliente di un altro volo lo ha trovato, ha informato l'equipaggio. Ma l'imbarco dello "smemorato" era già terminato e l'aereo era in procinto di partire. Tuttavia, il personale sul campo ha rapidamente lavorato per garantire che il telefono gli venisse restituito.

In un video condiviso dalla compagnia aerea con sede a Dallas il 13 novembre, si vede il pilota sporgersi dal finestrino della cabina di pilotaggio nel tentativo di recuperarlo dagli addetti alla rampa a terra.

Le immagini



Mentre un membro dello staff fa un tentativo infruttuoso di saltare in piedi e consegnarlo al pilota, un secondo addetto alla rampa interviene e riesce a portarglielo. Come riferito da Chris Perry, portavoce di Southwest Airlines, il passeggero che ha trovato il telefono stava chattando con il suo proprietario poco prima, quindi è stato in grado di far sapere all'equipaggio il volo su cui stavano viaggiando. «Il capitano ha immediatamente suggerito che gli agenti di rampa a terra provassero a fargli saltare il telefono in modo che potesse restituirlo al cliente», ha detto Perry alla Cnn. Il resto del curioso episodio è tutto nel vito.