Pio e Amedeo al Gambrinus di Napoli, selfie e show in piazza

«Il caffè sospeso? Se ce lo offrono»: Pio e Amedeo iniziano scherzando al Gambrinus di Napoli in diretta in radiovisione su Rtl102.5. Puntata speciale da Napoli con i due comici foggiani e Angelo Baiguini, Pio e Amedeo hanno da sempre un grande legame con la città del Golfo: lo testimonia l’affetto raccolto con migliaia di persone giunte in mattinata nel corso di “W l’Italia No problem”.

«Stare qui a Napoli è come stare a casa», rimarcano i due comici.

Per loro un bagno di folla di fan a caccia di selfie. Pio e Amedeo, Rtl102.5 regalano due ore di puro intrattenimento al pubblico e ricordano la super partita del “loro” Foggia contro il Lecco. «Domenica gioca il Foggia, non dimenticatelo: una partita importante», continuano. E poi, all’improvviso, la stoccata: «De Luca è una copertura, a Napoli comanda Gianni Simioli», urlano i due ragazzi foggiani, legatissimi al conduttore di Rtl102.5. Una battuta che fa scoppiare tutti a ridere.