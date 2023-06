Maria Carolina di Borbone ha scelto di festeggiare a Napoli i suoi vent'anni. A Napoli ma non solo. La figlia del principe Carlo e della principessa Camilla è qui anche con loro - e con sua sorella Maria Chiara - per una tre giorni familiare a metà strada tra pubblico e privato. Partiamo dagli appuntamenti istituzionali, il primo ieri a Portici per la cerimonia di intitolazione della Piazza della Reggia a Carlo di Borbone, il sovrano al quale si deve la costruzione della residenza, il suo terzo gioiello dopo la Reggia di Caserta e quella di Capodimonte; il secondo oggi a Nola per partecipare alla tradizionale Festa dei Gigli, patrimonio immateriale dell'Unesco dal 2013. Nel mezzo una bella serata al circolo Italia organizzata da Alberto e Selvaggia Visocchi Sanseverino con un ristretto gruppo di amici napoletani.

Maria Carolina, di nuovo a Napoli.

«È una città che amo molto. Ci torno sempre volentieri. E non solo io: anche la mia famiglia ha uno straordinario legame con Napoli. Mia madre e mio padre annunciarono le loro nozze nel corso di una serata al Circolo dell'Unione. Io poi sono stata battezzata a Caserta, ogni volta che è stato possibile ho sempre scelto di trascorrere il mio compleanno qui».

Che cosa le piace in modo particolare di questa città?

«La gente innanzitutto, i napoletani sono accoglienti, comunicativi, estroversi, trasmettono allegria e cordialità. E poi il cibo, adoro la pizza, la pasta e i piatti tipici della tradizione gastronomica partenopea. Con mia sorella spesso ci mettiamo ai fornelli e prepariamo ricette napoletane».

È vero che è anche molto tifosa?

«La vittoria dello scudetto dopo 33 anni è stato un traguardo sportivo strepitoso. Insieme con la mia famiglia abbiamo seguito partita dopo partita questa stagione trionfale ricca di emozioni. Vedere la squadra protagonista in Italia e in Europa è stata una soddisfazione enorme».

Dallo sport al mondo del sociale. È molto attiva anche su questo fronte.

«È un'aria che ho respirato in famiglia fin da bambina. Mia madre sostiene da tempo azioni umanitarie per le Nazioni Unite, mia sorella è stata nominata ambasciatrice del Wwf Italia e Francia. Io ho un sogno che intendo realizzare».

Quale?

«Contribuire a dare lustro e visibilità agli artigiani del Sud. In alcuni casi veri e propri talenti, portatori di antichi mestieri destinati a scomparire. Grazie ai social media possiamo lanciare messaggi forti e efficaci a livello internazionale».

Gli artigiani, dunque.

«Poi le donne, quelle maltrattate che patiscono violenze e aggressioni. E non solo dal punto di vista fisico. Penso anche a chi viene discriminata ingiustamente sul posto di lavoro o a chi il lavoro non riesce a trovarlo perché è donna. Il mio progetto digitale Nft servirà a raccogliere fondi da destinare a chi vive questi momenti di difficoltà e Napoli sarà capofila».

Prossima tappa?

«Siamo in partenza per una visita ufficiale in Ungheria invitati dal presidente. Poi torno a studiare, ho tanto da fare».

Economia a Harvard e grande passione per la moda.

«Seguo anche un corso alla Marangoni. Il mio obiettivo è quello di mettere insieme i due mondi. Mi piacerebbe creare un brand con mia sorella. I presupposti ci sono tutti».