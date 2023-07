Il rapper N.O.R.E. su Napoli: «Il loro ghetto è peggio di quelli in America»

Il rapper statunitense N.O.R.E., anche noto come Noreaga - entrambi pseudonimi di Victor James Santiago Jr -, ha parlato di Napoli durante una puntata del suo pluripremiato podcast “Drink Champs” sui quartieri più pericolosi al mondo, definendo la periferia della città - indicata come “ghetto” - assai più temibile di quella delle città americane.

«Sono stato a Napoli (nel 2011, ndr.), e vi assicuro che il loro ghetto è peggio di qualsiasi ghetto in America», ha sentenziato il musicista originario del Queens. Le parole dell’artista sono state riprese dal magazine ESSE, sotto il cui post si sono scatenati oltre cinquecento utenti per commentare le parole del rapper: «È stato a Napoli nel 2011, da allora sono cambiate un pò di cose prima di tutto, poi onestamente vivendo a Scampia io ho avuto più timore altrove che qui», scrive un utente. «Napoli non ha nulla a che vedere con realtà come i ghetti di Chicago, Saint Louis o Memphis», aggiunge un altro.